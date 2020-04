Hotel- und Gastronomiebranche soll mehr Hilfen bekommen

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Politik stellt den von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Hoteliers und Restaurantbetreibern weitere finanzielle Hilfe in Aussicht. Finanzminister Scholz sagte der "Welt am Sonntag", man habe vor allem Branchen im Blick, für die es noch nicht so schnell wieder losgehe. Das Hotel- und Gaststättengewerbe gehöre sicherlich dazu. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte, man müsse verhindern, dass ein Großteil der Unternehmen aufgebe und vom Markt verschwinde. CSU-Chef Söder schlägt vor, die Mehrwertsteuer für Hotels und die Gastronomie auf sieben Prozent zu senken. Die Linke fordert eine Ausweitung der staatlichen Soforthilfen für kleine Firmen und Selbstständige. Laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband stehen rund 70.000 Betriebe - und damit jeder dritte - vor der Insolvenz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2020 06:00 Uhr