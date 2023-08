Hotel in Dinkelsbühler Altstadt brennt

Dinkelsbühl: In der Altstadt ist am Vormittag ein Feuer in einem Hotel ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Bei dem Hotel in Dinkelsbühl handelt es sich laut Betreiber um ein Gebäude aus dem 16. Jahrhundert. Die Kripo soll die Ursache des Brandes ermitteln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 12:00 Uhr