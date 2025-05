Horst Steffen trainiert Werder Bremen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat einen neuen Trainer. Wie der Verein bekannt gab, trainiert ab der kommenden Saison Horst Steffen die Hanseaten. Der 56-Jährige kommt von der SV Elversberg, die am Montag in der Relegation zur Fußball-Bundesliga am 1. FC Heidenheim gescheitert war. Steffen hatte Elversberg innerhalb von zwei Jahren aus der Regionalliga Südwest bis in die 2. Liga geführt.

