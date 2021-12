Horst Eckel ist tot - letzter "Held von Bern"

Länder verschärfen Corona-Regeln

München: Wegen der kritischen Corona-Lage werden die Regeln für Schutzmaßnahmen weiter verschärft. In Bayern betrifft das zunächst den Profisport: Schon am Wochenende sind keine Fans mehr auf den Stadiontribünen zugelassen. Außerdem hat das Kabinett die 2G-Regel für den Einzelhandel beschlossen. Ungeimpfte dürfen nur noch in Läden des täglichen Bedarfs einkaufen. In Bayern gilt diese Einschränkung vom kommenden Mittwoch an, Nordrhein-Westfalen setzt die entsprechende Verordnung schon morgen in Kraft. Strenger als andere Länder ist Bayern bei der Außengastronomie: 2G gilt ab Mittwoch auch im Freien. Baden-Württemberg geht noch weiter als die anderen Länder: Dort wird für den Besuch in Gaststätten nicht nur ein Impfnachweis verlangt sondern noch zusätzlich ein negativer Corona-Test.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 03.12.2021 23:00 Uhr