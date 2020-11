Hornschlittenrennen von Garmisch-Partenkirchen wird abgesagt

Nachrichtenarchiv - 23.11.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Das traditionelle Hornschlittenrennen im Januar ist coronabedingt abgesagt worden. Bei dem Rennen fahren seit 1970 am Dreikönigstag Männer – und seit einigen Jahren auch die Frauen – von der Partnach-Alm in Partenkirchen auf Schlitten ins Tal. Bei den Schlitten handelt es sich um größere Transportschlitten, auf denen vier Personen Platz haben. Die traditionelle Veranstaltung hatten in den letzten Jahren tausende Menschen besucht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2020 14:00 Uhr