Hornschlitten-Rennen in Partenkirchen ist abgesagt

16.12.2021 14:15 Uhr

Garmisch-Partenkirchen: Das traditionelle Hornschlitten-Rennen am Dreikönigstag ist abgesagt worden. Als Grund gaben die Veranstalter die derzeitigen Corona-Bestimmungen an. Das Rennen war bereits in diesem Jahr ausgefallen. Eigentlich sollte das 50ste Jubiläum gefeiert werden. In den Vorjahren starteten bis zu 100 historische Transport-Schlitten mit Vierer-Teams. Tausende Besucher kamen zu dem Spektakel mit anschließendem Bier-Fest.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.12.2021 14:15 Uhr