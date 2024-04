Hongkonger Zoll findet Rekordmenge an Schmuggel-Gold

Hongkong: Am Flughafen der chinesischen Stadt haben Zollbeamte eine Rekordmenge an Schmuggel-Gold gefunden. Die Zöllner bemerkten, dass Schrauben, Zahnräder und ähnliche Bauteile an Kompressoren aus dem Edelmetall bestanden. Misstrauisch wurden die Beamten wegen des ungewöhnlich hohen Gewichts der Kompressoren. Insgesamt wurden 146 Kilo sichergestellt. Der Wert des Goldes liegt bei etwa zehn Millionen Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2024 13:00 Uhr