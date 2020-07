Hongkonger Aktivist bittet Deutschland um Hilfe

Nachrichtenarchiv - 03.07.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hongkong: Im Konflikt mit China hat der Hongkonger Demokratie-Aktivist Joshua Wong Deutschland um Unterstützung gebeten. Der "Bild"-Zeitung sagte Wong wörtlich: "Schaut auf Hongkong, seht was hier passiert und nennt das Unrecht beim Namen." Gerade jetzt brauche die Demokratiebewegung die Unterstützung Europas. Der Konflikt hatte sich mit der Verabschiedung des so genannten Sicherheitsgesetzes noch einmal verschärft. Im Gegensatz zu einigen Mitstreitern will Wong seinen Widerstand von Hongkong aus fortsetzen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.07.2020 02:00 Uhr