Hongkong lässt festgenommene Demokratie-Aktivisten frei

Biden begrüßt Fernbleiben Trumps bei seiner Vereidigung

Wilmington: Der künftige US-Präsident Biden hat es begrüßt, dass der scheidende Amtsinhaber Trump nicht zur seiner Vereidigung kommen will. Dies sei eine gute Sache, sagte Biden in Wilmington im Bundesstaat Delaware. In dieser Frage seien Trump und er ausnahmsweise einer Meinung. Der scheidende Vizepräsident Pence sei bei der Zeremonie am 20. Januar jedoch willkommen. Die Erstürmung des Kapitols in Washington durch Anhänger Trumps will Biden umfassend untersuchen lassen. Die Verantwortlichen müssten strafrechtlich verfolgt werden. Und es müsse herausgefunden werden, wie es zum Zusammenbruch der Sicherheitsvorkehrungen gekommen sei, forderte Biden. Es sei notwendig, Vorkehrungen zu treffen, damit so etwas nie wieder passieren könne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2021 23:00 Uhr