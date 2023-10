Hongkong bereitet sich auf Auswirkungen des Tropensturms "Koinu" vor

Hongkong: Mit Blick auf einen herannahenden Tropensturm laufen in der chinesischen Sonderverwaltungszone die Vorbereitungen. So wurden unter anderem bereits zahlreiche Flüge abgesagt. Auch Geschäfte und Schulen bleiben geschlossen, der öffentliche Nahverkehr wurde eingeschränkt. Es wird erwartet, dass der Sturm "Koinu" in einigen Stunden mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 122 km/h vor der Küste Hongkongs vorbeizieht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.10.2023 23:00 Uhr