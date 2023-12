Homosexuelle können sich ab sofort den Segen der katholischen Kirche holen

Rom: Papst Franziskus hat die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare genehmigt. Menschen, die Gottes Liebe und Barmherzigkeit suchten, sollten nicht einer "erschöpfenden moralischen Analyse" unterzogen werden, heißt es einer Erklärung der vatikanischen Glaubensbehörde. Diese berücksichtige verschiedene Anfragen, die in den vergangenen Jahren und in jüngster Zeit an die Römische Kurie herangetragen worden seien. Gleichzeitig wird in dem Schreiben betont, dass entsprechende Vorgänge nicht mit dem Sakrament der Ehe zwischen Mann und Frau verwechselt werden dürften. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bätzing, begrüßte das Dokument. Es ziehe eine klare Linie zwischen der unverbrüchlichen Treue gegenüber der Kirchenlehre und den Erfordernissen einer kirchlichen Praxis, die den Menschen nahe sein wolle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2023 23:00 Uhr