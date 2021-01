Homeoffice soll in Bayern steuerlich attraktiver werden

Nachrichtenarchiv - 13.01.2021 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft rufen alle Unternehmen im Freistaat auf, ihren Beschäftigten wo immer möglich mobile Arbeit zu ermöglichen. Nach einem Homeoffice-Gipfel kündigte die Staatsregierung dazu ein steuerliches Anreizsystem an. Als Beispiel nannte Ministerpräsident Söder Abschreibungsmöglichkeiten für Arbeitgeber, die ihren Angestellten Heimarbeitsplätze einrichten. Eine verpflichtende Quote soll es nicht geben. Laut Wirtschaftsminister Aiwanger sind aktuell 25 Prozent der Arbeitsplätze zum Teil ins Homeoffice verlegt. Da sei noch Luft nach oben, so Aiwanger.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.01.2021 19:45 Uhr