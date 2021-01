Homeoffice soll in Bayern steuerlich attraktiver werden

München: Mit steuerlichen Anreizen soll die Wirtschaft in Bayern dazu gebracht werden, mehr Möglichkeiten zum Homeoffice zu schaffen. Nach einem Treffen mit Wirtschafts- und Gewerkschaftsvertretern appellierte Ministerpräsident Söder daran, das Arbeiten von zu Hause als Chance und Notwendigkeit wahrzunehmen. Eine feste Quote soll es nicht geben, Homeoffice soll aber steuerlich attraktiver werden, etwa durch Abschreibungen. Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft rief im Anschluss alle Unternehmen in Bayern dazu auf, in der Pandemie vorübergehend Homeoffice zu ermöglichen, wo immer es gehe. Laut Wirtschaftsminister Aiwanger gelten derzeit rund 40 Prozent der Arbeitsplätze als Homeoffice-geeignet - gut die Hälfte davon werde aktuell dementsprechend genutzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2021 18:00 Uhr