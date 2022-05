Homeoffice kann laut Ifo-Studie Klima schaden

Nachrichtenarchiv - 11.05.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach Einschätzung des Ifo-Instituts könnte sich der Trend zum Homeoffice langfristig auch negativ auf die CO2-Emissionen auswirken. Es wäre demnach möglich, dass die Menschen aufs Land ziehen und längere Pendelstrecken in Kauf nehmen - und damit den öffentlichen Nahverkehr weniger in Anspruch nehmen. Zudem sinke der Anreiz, sparsame Autos zu kaufen. Auf dem Land hätten die Menschen in der Regel auch häufig mehr Wohnraum zur Verfügung, was wiederum zu einem höheren CO-2-Ausstoß führen würde, so das Ifo-Institut. Damit könnte der positive Effekt durch weniger Fahrten zur Arbeit wieder entfallen oder sich ins Gegenteil verkehren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2022 13:00 Uhr