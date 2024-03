Home Office-Anteil ist laut Ifo-Studie seit zwei Jahren konstant

München: Knapp jeder vierte Beschäftigte in Deutschland hat im vergangenen Monat zumindest zeitweise von zu Hause aus gearbeitet. Das berichtet das Ifo-Institut unter Bezug auf eine Umfrage unter 9.000 Unternehmen. Demnach ist der Anteil seit zwei Jahren nahezu konstant. Laut Ifo hat sich das Home Office fest etabliert. Am höchsten ist die Quote bei Dienstleistern, am geringsten in Branchen wie dem Handel und dem Bau. Und grundsätzlich bieten Groß-Unternehmen mehr Heimarbeitsplätze an als kleine und mittelgroße Firmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2024 10:00 Uhr