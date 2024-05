Holstein Kiel steigt in die Fußball-Bundesliga auf

Kiel: In der zweiten Fußball-Bundesliga steht der erste Aufsteiger fest: Holstein Kiel wird nach einem 1:1 am Abend gegen Düsseldorf in der nächsten Saison erstmals erstklassig spielen. In der Bundesliga hat sich Mainz durch ein 3:0 über Dortmund im Abstiegskampf etwas Luft verschafft und kann nun höchstens noch auf den Relegationsplatz rutschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2024 06:00 Uhr