Holocaustüberlebender Max Volpert gestorben

Sturm "Ignatz" sorgt für Schäden und blockiert Bahnstrecken

Berlin: Mit Böen bis zu 115 Kilometer pro Stunde zieht das Sturmtief "Ignatz" über Deutschland. In Bayern wurden der stärkste Wind in Franken und im Bayerischen Wald gemessen. Umstürzende Bäume beeinträchtigen den Verkehr vor allem auf der Schiene. Im Bayerischen Wald fahren die Züge der Waldbahn bis auf weiteres nicht mehr, in Franken, der Oberpfalz und im Münchner Umland mussten ebenfalls Bahnstrecken gesperrt werden. In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt wurde der Zugverkehr ganz eingestellt. An vielen Orten sind die Feuerwehren im Dauereinsatz, um entwurzelte Bäume wegzuräumen, Dächer und Baugerüste zu sichern. Schwere Schäden hat der Sturm auch in den Nachbarländern angerichtet: In den Niederlanden wurden vier Menschen durch herabfallende Dachziegel oder umstürzende Bäume verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2021 15:00 Uhr