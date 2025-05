Holocaust Zeitzeugin Margot Friedländer ist tot

Berlin: Eine der letzten Zeitzeuginnen des Holocaust, Margot Friedländer, ist tot. Wie ihre Stiftung mitteilte, starb sie gestern im Alter von 103 Jahren in Berlin. Friedländer versteckte sich während der nationalsozialistischen Judenvernichtung im Untergrund, wurde aber verraten und ins Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt. Sie überlebte, doch ihre ganze Familie wurde im Vernichtungslager Auschwitz ermordet. Nach dem Krieg wanderte Friedländer in die USA aus und kehrte erst 2010 dauerhaft nach Berlin zurück. In Deutschland setzte sich Friedländer bis zuletzt gegen das Vergessen der Schoah ein. Vor zwei Jahren gründete sie die Margot-Friedländer-Stiftung, die ihr Vermächtnis bewahren soll.

