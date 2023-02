Holocaust-Überlebender Sally Perel ist gestorben

Nachrichtenarchiv - 03.02.2023 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Der Holocaust-Überlebende Sally Perel ist tot. Er starb im Alter von 97 Jahren in seinem Haus in Israel, wie die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem am Abend mitteilte. International bekannt wurde der gebürtige Braunschweiger durch seine Autobiografie "Ich war Hitlerjunge Salomon", die später verfilmt wurde. Perel überlebte den Holocaust, weil er behauptete, ein "Volksdeutscher" zu sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg wanderte Perel ins heutige Israel aus. - Immer wieder gab er seine Erfahrungen während der NS-Zeit an junge Menschen weiter. 1999 wurde Perel mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.02.2023 02:00 Uhr