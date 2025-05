Holocaust-Überlebende Margot Friedländer stirbt mit 103 Jahren

Margot Friedländer ist tot: Die Holocaust-Überlebende starb im Alter von 103 Jahren. Die gebürtige Berlinerin überlebte unter anderem das Lager Theresienstadt. Sie verlor ihre ganze Familie. Bis zum Tod ihres Mannes lebte sie in New York. 2010 kehrte sie in ihre Heimatstadt zurück. Die Zeitzeugin engagierte sich unermüdlich gegen das Vergessen. Besonders die junge Generation lag ihr am Herzen. Bei der gestrigen Gedenkstunde zum 80. Jahrestag des Kriegs-Endes bewegte Friedländer in Berlin die Zuhörer mit ihren Worten: "Bitte seid Menschen". Bundespräsident Steinmeier erklärte wörtlich, Friedländer habe "unserem Land Versöhnung geschenkt".

