Holocaust-Überlebende Margot Friedländer ist gestorben

Berlin: Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer ist tot. Sie starb im Alter von 103 Jahren, wie ihre Stiftung am Abend mitteilte. Friedländer gilt als eine der bedeutendsten Zeitzeugen der Juden-Verfolgung während der NS-Herrschaft. Nach Jahrzehnten als Emigrantin in New York war sie im hohen Alter nach Deutschland zurückgekehrt. Unermüdlich engagierte sie sich seitdem gegen das Vergessen, vor allem bei jungen Menschen. Eigentlich sollte Friedländer gestern das Bundesverdienstkreuz verliehen werden. Doch die 103-Jährige hatte darum gebeten, den Termin zu verschieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2025 06:00 Uhr