Holocaust-Überlebende Margot Friedländer erhält Bundesverdienstkreuz

Kurzmeldung ein/ausklappen Erdogan will Nato-Beitritt Schwedens nicht unterstützen

Istanbul: Der türkische Präsident Erdogan hat bekräftigt, dass sein Land eine Aufnahme Schwedens in die Nato blockieren will. Anlass ist eine Koran-Verbrennung in Stockholm. Dort hatte in der Nähe der türkischen Botschaft eine kleine Gruppe um einen Rechtsextremisten ein Exemplar der Heiligen Schrift des Islams in Flammen aufgehen lassen. Erdogan sprach von einer Schande. Wer der türkischen Republik oder dem religiösen Glauben der Muslime keinen Repekt zolle, könne in Sachen Nato keine Unterstützung bekommen, so Erdogan. Das Nato-Mitglied Türkei blockiert seit Monaten die Aufnahme Schwedens und Finnlands. Die Türkei wirft vor allem Schweden vor, Terrororganisationen wie die PKK zu unterstützen, und fordert die Auslieferung etlicher Personen. Um neue Länder in die Nato aufzunehmen, müssen alle 30 Mitglieder zustimmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.01.2023 19:15 Uhr