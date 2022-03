Holocaust-Überlebende Inge Deutschkron ist tot

Lage der Menschen in Mariupol ist katastrophal

Mariupol: In der belagerten ukrainischen Großstadt sind viele Menschen mittlerweile seit Tagen ohne fließendes Wasser, Heizung, Kanalisation und Telefonverbindungen. Der Leiter des Roten Kreuzes sagte, es gebe in Mariupol nichts - auch keine Haushaltsgegenstände. Das Wasser werde nach dem Regen von den Dächern gesammelt. Auch die ukrainische Vize-Ministerpräsidentin Wereschtschuk sagte, die Lage in Mariupol sei katastrophal. Tausende drängten sich in Kellern, die unter dem Einschlag russischer Granaten erzitterten. Sie warteten auf Nachrichten über Evakuierungsmöglichkeiten. Wegen der Stromausfälle könnten viele nur mit ihren Autoradios Neuigkeiten empfangen. Die Evakuierung von Zivilisten über Fluchtkorridore funktioniert in der Hafenstadt offenbar immer noch nicht. In anderen Teilen des Landes kommt sie laut Präsident Selensky zum Teil etwas besser voran, etwa in der Region um Kiew oder in Sumy im Nordosten des Landes.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2022 16:00 Uhr