Holocaust-Gedenken anlässlich des 80. Jahrestags der Wannseekonferenz

Nachrichtenarchiv - 20.01.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zum 80. Jahrestag der Wannseekonferenz hat Außenministerin Baerbock der Opfer des Holocaust gedacht. Laut ihrem Ministerium sagte sie, man werde nie vergessen, was Deutschland den Juden angetan hat. Baerbock betonte, dass so etwas nie wieder geschehen darf. Die Außenministerin erklärte auch, damalige Beamte des Auswärtigen Amts trügen eine Mitschuld am Völkermord des Nazi-Regimes. Auf der Konferenz am Wannsee haben heute vor 80 Jahren hochrangige NS-Funktionäre den Holocaust im Detail organisiert. Die Botschafter Deutschlands und Israels, Wasum-Rainer und Issacharoff veröffentlichten einen gemeinsamen Appell gegen Holocaustleugnung. In einem Gastbeitrag im Tagesspiegel und einer israelischen Zeitung beklagten sie, dass die Shoa immer noch relativiert und Fakten zu den Menschenrechtsverbrechen abgestritten würden. Deshalb wollen Israel und Deutschland heute bei den Vereinten Nationen eine Resolution anstoßen, die weltweit zu Unterstützung in Erinnerung an den Holocaust aufruft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2022 10:00 Uhr