Hollywoodstar Sidney Poitier stirbt im Alter von 94 Jahren

Nachrichtenarchiv - 08.01.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Los Angeles: Hollywood-Star Sydney Poitier ist tot. Der von den Bahamas stammende Poitier starb im Alter von 94 Jahren. Der Premierminister des Inselstaats ehrte den Filmstar in einer auf Facebook übertragenen Ansprache. Poitier gilt als Wegbereiter für schwarze Schauspieler in Hollywood. Als erster Afro-Amerikaner nahm er 1964 einen Oscar für den besten Hauptdarsteller entgegen - in dem Film "Lilien auf dem Felde". Darin spielte Poitier einen schwarzen Arbeiter auf der Farm weißer Nonnen. Zudem brillierte er in Filmen wie "Flucht in Ketten" und "Porgy and Bess". Der aus ärmsten bäuerlichen Verhältnissen stammende Poitier wurde 1974 von der britischen Queen zum Ritter geschlagen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.01.2022 02:00 Uhr