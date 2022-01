Hollywoodstar Sidney Poitier 94-jährig gestorben

München, Mühldorf und Augsburg verbieten sogenannte "Spaziergänge"

München: Mehrere Kommunen in Bayern haben erneut Demonstrationen im Zusammenhang mit den sogenannten Corona-Spaziergängen untersagt. In München gilt am kommenden Montag und Mittwoch eine entsprechende Allgemeinverfügung im gesamten Stadtgebiet. Es gelte einem Wildwuchs an in keiner Weise vertretbaren Demos mit zum Teil gewaltbereiten Teilnehmenden vorzubeugen, teilte die Landeshauptstadt mit. Auch Augsburg hat eine entsprechende Verfügung für das Wochenende und den Montag erlassen. In Mühldorf am Inn darf am Montagabend für begrenzte Zeit und stationär auf dem Stadtplatz ein sogenannter "Hygienespaziergang" abgehalten werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.01.2022 20:15 Uhr