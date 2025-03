Holetschek: “Wollen investieren, reformieren und konsolidieren”

München: CSU-Fraktionschef Holetschek hat unter der kommenden Bundesregierung einen Politikwechsel angekündigt. Trotz des Milliardenfinanzpakets solle dabei auch gespart werden. Das sagte Holetschek, der aktuell an den Koalitionsverhandlungen mit der SPD teilnimmt, in der Münchner Runde im BR Fernsehen. Man wolle "investieren, reformieren, aber auch sparen". Der Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Hartmann, sagte: "Wir haben die neue Regierung mit Geld ausgestattet, das Notwendige zu tun, die Frage ist natürlich, ob sie jetzt verantwortungsbewusst damit umgehen." Am Dienstag war im Bundestag ein milliardenschweres Finanzpaket mit den Stimmen von Union, SPD und Grünen beschlossen worden.

