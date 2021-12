Holetschek will Ungeimpfte stärker an Pandemiekosten beteiligen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vereinzel Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: Am Abend regnet es zeitweise - im nördlichen Franken, der Oberpfalz und im Bayerischen Wald Schnee, dort ist Glätte möglich. In der Nacht vereinzelt Regen oder Schnee bei plus 3 bis minus 7 Grad. Auch in den kommenden Tagen oft bewölkt und nass, sonnige Abschnitte am ehesten an den Alpen und morgen im Landkreis Hof. Höchstwerte morgen minus 2 bis plus 6, sonst 2 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2021 17:00 Uhr