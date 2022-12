Holetschek will mit Modellprojekt Bürokratie in der Pflege abbauen

Nachrichtenarchiv - 31.12.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In allen sieben bayerischen Regierungsbezirken startet kommendes Jahr ein Modellprojekt für weniger Bürokratie in der Pflege. Das hat Bayerns Gesundheitsminister Holetschek angekündigt. Der "Allgäuer Zeitung" sagte er, das Konzept werde Anfang des Jahres gemeinsam mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen erarbeitet. In jeweils zwei Kliniken soll dann geprüft werden, wie Pflegekräfte von unnötigen Aufgaben entlastet werden können. Welche Krankenhäuser teilnehmen, ist noch nicht bekannt. Die umfangreichen Dokumentationspflichten empfinden viele Pflegekräfte als große Belastung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2022 09:00 Uhr