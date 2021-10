Holetschek will mehr Unterstützung für Pflege-Personal

Nachrichtenarchiv - 30.10.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Mit Blick auf die steigenden Corona-Infektionszahlen beklagt Bayerns Gesundheitsminister einen Personalmangel in der Pflege. Dies sei der Grund, warum Kliniken in einigen Regionen an ihre Grenzen geraten, so Holetschek im BR-Interview. Er schlägt vor, alle Zuschläge steuerfrei zu stellen. Das sei ein deutliches Signal an das Pflegepersonal. Der Minister wünscht sich nach eigenen Worten, dass von der wahrscheinlichen Ampel-Koalition in Berlin für die Kliniken noch einmal finanzielle Unterstützung kommt in Form von Freihaltepauschalen. Holetschek spricht von einer neuen Dynamik der Infektionslage und fordert ein Gegensteuern. Konkret nannte er die Booster-Impfung und eine Reform der Krankenhausampel im Freistaat. Sie sollte regionaler ausgerichtet werden. Das Robert-Koch-Institut meldet heute für Bayern eine 7-Tage-Indzidenz von fast 231 - höher als je zuvor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2021 13:00 Uhr