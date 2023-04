Holetschek will mehr Tempo im Kampf gegen Arzneimittelknappheit

Meldungsarchiv - 09.04.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek hat von Bundesgesundheitsminister Lauterbach mehr Tempo beim Kampf gegen die Arzneimittelknappheit verlangt. Zur Begründung sagte er, die verlässliche Versorgung mit Medikamenten sei systemrelevant. Allein die Lieferengpässe bei Antibiotika oder Fiebersäften für Kinder seien ein Alarmsignal. Am 19. April will der CSU-Politiker bei einem Pharmagipfel in Berlin eigene Maßnahmen präsentieren, um die Versorgung sicherzustellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2023 07:00 Uhr