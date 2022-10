Holetschek will Isolationsregeln relativ bald lockern

Nachrichtenarchiv - 29.10.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern will die Isolationspflichten für corona-positiv getestete Menschen lockern. Gesundheitsminister Holetschek hat im BR gesagt, in den nächsten beiden Wochen könnten Vorschläge aus den einzelnen Ländern vorliegen und zusammengeführt werden. Sollte man sich nicht einigen, schließe er auch einen Alleingang Bayerns nicht aus. In Deutschland müssen positiv Getestete für fünf bis zehn Tage in die Isolation - je nachdem, ob und wie lange sie Symptome haben. In vielen anderen Ländern ist die Regelung bereits abgeschafft. Ministerpräsident Söder hatte gestern auch schärfere Maßnahmen, wie Bundesgesundheitsminister Lauterbach sie wiederholt gefordert hat, abgelehnt. Man sei auf dem Weg von der Pandemie zur Endemie, sagte Söder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2022 08:00 Uhr