Holetschek will gemeinsames Vorgehen bei Quarantäne-Lohnfortzahlung

München: In der Diskussion um die Streichung der Lohnfortzahlungen für Ungeimpfte in Quarantäne hat Bayerns Gesundheitsminister Holetschek ein gemeinsames Vorgehen der Länder gefordert. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, es gebe die Regelung im Bundesinfektionsschutzgesetz, wonach der Anspruch auf Entschädigung entfällt, wenn eine empfohlene Impfung möglich ist. Es gehe jetzt um das Datum, wann man die Regel gemeinsam umsetzt. Einzelne Bundesländer kündigten bereits an, den Entschädigungsanspruch zu streichen. Am kommenden Mittwoch kommen die Gesundheitsminister der Länder für Beratungen zusammen. Deutschlandweit gelten ab heute neue Corona-Regeln. Statt der Sieben-Tage-Inzidenz gilt nun die Hospitalisierungsrate als Gradmesser für Pandemie-Maßnahmen. Außerdem dürfen Arbeitgeber ab sofort den Impfstatus ihrer Mitarbeiter in Schulen, Kitas und Pflegeeinrichtungen abfragen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2021 09:00 Uhr