Holetschek will an Maskenpflicht in Gebäuden festhalten

Nachrichtenarchiv - 27.03.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die generelle Maskenpflicht in Innenräumen sollte aus Sicht von Bayerns Gesundheitsminister Holetschek bis Ende April bestehen bleiben. Das der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" gesagt. Holetschek will sich bei der Gesundheitsministerkonferenz morgen dafür einsetzen, dass die Übergangsregelung im Infektionsschutzgesetz um vier Wochen verlängert wird - oder einheitliche Kriterien für die sogenannte Hotspot-Regelung geschaffen werden. Allerdings gibt es dafür hohe rechtliche Hürden und der Landtag müsste zustimmen. Am Dienstag muss das Kabinett über den weiteren Kurs entscheiden. Nach derzeitigem Stand laufen nächsten Samstag auch in Bayern die meisten Beschränkungen aus.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 27.03.2022 15:00 Uhr