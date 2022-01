Holetschek will 2G-Plus-Regel in der Gastronomie prüfen

München: Nach dem Bund-Länder-Beschluss zu 2G-Plus in der Gastronomie will Bayern sein eigenes Vorgehen in dieser Sache zunächst noch prüfen. Gesundheitsminister Holetschek sagte dem BR, man werde in den kommenden Tagen Gespräche mit Experten wie etwa Virologen und dem Branchenverband Dehoga führen. Es gelte, gemeinsam abzuwägen, ob das Ganze verhältnismäßig ist, so Holetschek. In Bayern habe man bisher ja schon schärfere Maßnahmen gehabt, wie etwa die Hotspot-Regelung, bei der ab einer Inzidenz von tausend die Gastronomie komplett dicht gemacht wurde. Sehr früh seien auch schon Bars und Diskotheken geschlossen worden - anders als in anderen Bundesländern. Mit der Skepsis stehe man auch nicht allein da, so der Gesundheitsminister mit Verweis auf Sachsen-Anhalt, das bei 2G-Plus ausscheren will. Bezüglich einer Impfpflicht drängt Holetschek auf eine schnelle Diskussion. Eine solche Pflicht sei richtig und wichtig - ob sie aber beispielsweise nur für bestimmte Altersgruppen eingeführt werde, müsse jetzt besprochen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2022 10:00 Uhr