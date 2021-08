Holetschek weist auf Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen hin

Nachrichtenarchiv - 14.08.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Für ungeimpfte Besucher und Beschäftigte von Alten- und Pflegeheimen in Bayern gilt ab Montag eine Testpflicht. Darauf hat Gesundheitsminister Holetschek hingewiesen. Zur Begründung sagte er, wenn Besuchende und Mitarbeitende aus dem Urlaub zurückkommen, habe so mancher das Coronavirus im Gepäck. Wer sich nicht impfen lassen könne oder wolle, müsse sich deshalb ab dem 16. August testen lassen. Die Testpflicht gilt unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz. Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen müssen sich zweimal pro Woche testen lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2021 20:00 Uhr