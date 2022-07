Holetschek warnt vor allem Ältere vor Hitzetagen

Buschmann schließt Corona-Lockdowns im Herbst aus

Berlin: Bei den Vorbereitungen auf weitere Corona-Maßnahmen im Herbst schließt Bundesjustizminister Buschmann pauschale Schulschließungen und Lockdowns aus. Allerdings werde es eine Form von Maskenpflicht in Innenräumen geben, sagte der FDP-Politiker. Er kündigte an, klare und verständliche Regeln zu schaffen. Die Maßnahmen müssten nachweisbar helfen, so Buschmann, und die Regeln sollten grundrechtsschonend, also verhältnismäßig sein. Die Inzidenz habe stark an Aussagekraft verloren. Aber Abwasseruntersuchungen auf das Coronavirus könnten helfen, Infektionswellen besser vorherzusagen. Der Datenblindflug müsse ein Ende haben, so der Justizminister.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.07.2022 12:45 Uhr