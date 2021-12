Holetschek veteidigt Krankenkassen-Malus gegen Kritik

Nachrichtenarchiv - 28.12.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hat seinen Vorschlag, bei Verstößen gegen die geplante Impfpflicht höhere Krankenkassenbeiträge zu verlangen, gegen Kriitk verteidigt. Eine Pflicht ohne Sanktionen sei "ein zahnloser Tiger", sagte Holetschek bei "Bild live". Zuvor hatte der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt vor einem solchen Schritt gewarnt. Eine Malus-Regelung würde das Prinzip der Solidargemeinschaft in der gesetzlichen Versicherung grundlegend verändern, sagt Reinhardt. Sinnvoller wären ihmzufolge Bußgelder. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, betonte, es sei eine der Stärken unseres Systems, dass nicht nach vermeintlicher Schuld gefragt werde. Die SPD-Fraktionsvize im Bundestag, Schmidt, beklagte die - so wörtlich - "Phantom-Debatte". Schließlich sei noch nicht entschieden, ob und in welcher Form es zu einer Impfpflicht komme.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.12.2021 03:00 Uhr