Holetschek verurteilt AfD-Äußerungen zu Landtagspräsidentin Aigner

München: Ein internes Schreiben des Vorstands der AfD Bayern an seine Mitglieder hat für scharfe Reaktionen aus den anderen Parteien gesorgt. In dem Schreiben räumt etwa der AfD-Abgeordnete Böhm ein, dass er seinem umstrittenen Parteikollegen Halemba geraten hat, sich bei der konstituierenden Sitzung des Landtags öffentlichkeitswirksam festnehmen zu lassen. Mit dieser Aktion sollte Landtagspräsidentin Aigner beschädigt werden - laut Böhm ein legitimes politisches Ziel. CDU-Fraktionschef Holetschek verurteilt die Äußerungen. Aigner auf so bösartige Art und Weise schädigen zu wollen, sei schäbig und unwürdig. Grünen-Fraktionschefin Schulze schrieb auf X, die AfD wolle die Demokratie zerstören. Der Pressesprecher der Landtagspräsidentin erklärte, die öffentliche Entgleisung mache deutlich, dass sich die AfD weiter radikalisiere.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.01.2024 15:45 Uhr