Holetschek verteidigt kostenpflichtige Coronatests

11.10.2021 08:00 Uhr

München: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hat die Neuregelung für kostenpflichtige Corona-Tests verteidigt. Im BR sagte Holetschek, die Tests seien so lange vorrangig gewesen, bis jedem ein Impfangebot gemacht werden konnte. Das sei längst der Fall. Mit einem Anstieg der Infektionszahlen, weil sich viele nicht mehr testen lassen, rechnet Holetschek nicht. In Schulen werde weiter regelmäßig getestet; zudem gebe es Ausnahmen für Schüler, Studenten oder Schwangere, die ohne große Bürokratie bearbeitet werden sollen. Die meisten Ungeimpften, die einen Test brauchen, müssen von heute an selbst dafür aufkommen. Ein Antigenschnelltest kostet bis zu 20 Euro, für PCR-Tests muss man mit bis zu 140 Euro rechnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2021 08:00 Uhr