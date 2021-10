Holetschek verteidigt Ende kostenfreier Coronatests

Nachrichtenarchiv - 11.10.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hat das Aus für kostenfreie Coronatests verteidigt. Im Interview mit BR24 verwies er auf die Impfmöglichkeiten und sagte, deshalb sei es konsequent auf der anderen Seite die Kostenfreiheit für bestimmte Tests zurückzufahren und diese nicht mehr zu Lasten der Solidargemeinschaft abzurechnen. Gleichzeitig betonte er, dass es weiterhin kostenlose Testangebote geben werde, zum Beispiel an den Schule oder in Alten- und Pflegeheimen. Allerdings sei das Impfen der Weg aus der Pandemie, nicht das Testen, unterstrich Holetschek. Er appellierte an die Ungeimpften, einen Beitrag für sich selbst und die gesamte Gesellschaft zu leisten und ein Impfangebot anzunehmen. Ab heute sind Corona-Schnelltests kostenpflichtig. Ausnahmen gibt es nur für Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, sowie für diejenigen mit Corona-Symptomen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.10.2021 03:00 Uhr