Holetschek verteidigt Ende der Isolationspflicht

Westliche Verbündete beraten am Rande von G20-Gipfel über Lage in Polen

Nusa Dua: Nach dem Einschlag einer Rakete in Polens Grenzgebiet zur Ukraine hat am Rande des G20-Gipfels auf Bali ein Krisentreffen begonnen. Dazu sind US-Präsident Biden, Bundeskanzler Scholz sowie die Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, Kanadas und Japans sowie weiterer Länder zusammengekommen. Biden, der von Mitarbeitern in der Nacht geweckt wurde, rief den polnischen Präsidenten Duda an und versprach ihm die volle Unterstützung seines Landes. Die NATO hat für heute eine Dringlichkeitssitzung auf Botschafter-Ebene einberufen. Der Einschlag einer Rakete in dem Dorf nahe der Grenze zur Ukraine hatte große Besorgnis ausgelöst, weil es sich um Nato-Gebiet handelt. Nach Angaben des polnischen Außenministeriums stammte die Rakete aus russischer Produktion. Präsident Duda äußerte sich vorsichtiger. Es gebe noch keine gesicherten Erkenntnisse zur Frage, wer für den Raketeneinschlag verantwortlich ist. Duda geht nach eigenen Worten von einem einmaligen Vorfall aus. Die Regierung in Moskau hatte die Berichte über den Einschlag russischer Raketen auf polnischem Gebiet entschieden zurückgewiesen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.11.2022 03:00 Uhr