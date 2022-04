Holetschek verteidigt Bayerns Nein zur Hotspot-Regel

Nachrichtenarchiv - 01.04.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hat es bedauert, dass im Freistaat am Sonntag die meisten Corona-Schutzmaßnahmen wegfallen. Im BR sagte Holetschek in der Früh, der Bund habe den Ländern die Möglichkeit genommen, etwas mehr zu tun, denn die Hotspot-Regelung sei untauglich. Es hätte klarer bestimmt werden müssen, unter welchen Bedingungen welche Maßnahmen greifen, so der CSU-Minister. Anders sieht das Bayerns Grünen-Fraktionschefin Schulze. Sie sagte im BR, sie verstehe wirklich nicht, warum Bayern nicht die Hotspot-Regel als Trumpf ziehe und es damit genauso mache wie Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Freilich hätten sich die Grünen beim Infektionsschutzgesetz auch mehr gewünscht, so Schulze. Das aber habe die FDP blockiert, die in Sachen Corona ein etwas seltsames Freiheitsverständnis habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2022 09:00 Uhr