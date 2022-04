Holetschek verteidigt Bayerns Nein zur Corona-Hotspot-Regelung

Nachrichtenarchiv - 01.04.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hat die Entscheidung der Staatsregierung verteidigt, den Freistaat nicht zum Corona-Hotspot zu erklären. Im BR sagte Holetschek, die Hotspot-Regelung sei untauglich. Es hätte klarer bestimmt werden müssen, unter welchen Bedingungen welche Schutzmaßnahmen gelten. Die Bundesregierung habe aber nicht geliefert, so Holetschek. Die meisten anderen Länder sähen das ebenso. Und als großer Flächenstaat sei Bayern nicht vergleichbar mit Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern, wo die Hotspot-Regelung greift. Der CSU-Politiker betonte, er persönlich hätte die Maskenpflicht in Innenräumen gern noch vier Wochen länger gehabt. Er könne sich auch vorstellen, dass es etwa in Schulen zu Konflikten kommt. Das befürchtet auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger. Er sagte im BR, die Staatsregierung mache sich mit dem Auslaufen der meisten Schutzmaßnahmen ab morgen einen schlanken Fuß.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2022 08:00 Uhr