Holetschek und Lambrecht wollen bei Corona-Auflagen bleiben

Nachrichtenarchiv - 10.07.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Trotz relativ niedriger Inzidenzwerte warnen Politiker vor einem baldigen Ende der Corona-Auflagen. Bundesjustizministerin Lambrecht sagte, man müsse noch deutlich weiter in Richtung Herdenimmunität kommen. Erst dann könne man über das Ende aller Maßnahmen diskutieren, sagte die SPD-Politikerin in einem Zeitungsinterview. Nach Einschätzung von Bayerns Gesundheitsminister Holetschek werden Abstandsgebot und Maskenpflicht auch über die Sommerferien hinaus bleiben. Der CSU-Politiker appelllierte an die Bürger, beim Planen von Urlaubsreisen die Konsequenzen zu bedenken. Man müsse Rückschritte im Kampf gegen Corona verhindern, dabei wird nach Ansicht Holetscheks das Testen von Urlaubsrückkehrern eine wichtige Rolle spielen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2021 12:00 Uhr