Holetschek und Lambrecht gegen Ende der Corona-Maßnahmen - Inzidenz: 5,8

München: Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek hält es für zu früh, Maskenpflicht und Abstandsgebote aufzuheben. Die Corona-Maßnahmen werden es auch im Herbst geben, so der CDU-Politiker in einem Interview. Auch Bundesjustizministerin Lambrecht ist gegen ein baldiges Ende aller Corona-Maßnahmen. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte die SPD-Politikerin, zuerst müsse man einer Herdenimmunität näherkommen, um Menschen, die sich nicht impfen lassen können, zu schützen. SPD-Außenminister Maas hatte sich kürzlich dafür ausgesprochen, alle Corona-Einschränkungen aufzuheben, sobald jedem ein Impfangebot gemacht wurde. - Die Sieben-Tage-Inzidenz ist den vierten Tag in Folge gestiegen- auf aktuell 5,8. Vor einer Woche lag der Wert bei 4,9. Laut Robert-Koch-Institut wurden 925 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2021 09:00 Uhr