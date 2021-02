Holetschek und Aiwanger schätzen Corona-Lage unterschiedlich ein

Nachrichtenarchiv - 04.02.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Trotz der sinkenden Corona-Zahlen in Bayern sieht Gesundheitsminister Holetschek keinen Grund zur Entwarnung. Bei einer Fragestunde im Landtag sprach er von einer volatilen Situation. Der CSU-Politiker kann noch keinen stabilen Trend feststellen. Wirtschaftsminister Aiwanger vom Koalitionspartner, den Freien Wählern, sieht dagegen Spielraum für Lockerungen. Er hält Öffnungen für wahrscheinlicher als beim derzeit geltenden Lockdown zu bleiben. In 20 bayerischen Städten und Kreisen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut aktuell unter der Marke von 50. Am östlichen und nördlichen Rand Bayerns gibt es aber deutlich höhere Werte. Bayern- und auch bundesweit am stärksten betroffen ist der Landkreis Hof mit einer Inzidenz von 378,7.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2021 15:00 Uhr