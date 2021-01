Holetschek spricht von 111.000 geimpften Menschen in Bayern

Nachrichtenarchiv - 10.01.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern hat der neue Gesundheitsminister Holetschek über den aktuellen Stand der Impfungen informiert. Inzwischen seien mehr als 111.000 Menschen versorgt worden, sagte er. Der Schwerpunkt liege auf den Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen, so Holetschek. Rund die Hälfte der Impfdosen seien aber auch an das Personal von Kliniken sowie Mitarbeitern in Pflegeeinrichtungen gegangen. Morgen wird ein Internetportal freigeschaltet, über das man sich in Bayern für eine Impfung anmelden kann - zunächst ist das aber nur für die Hochrisikogruppen möglich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2021 21:00 Uhr