Holetschek setzt Hoffnungen auf neuen PCR-Schnelltest

München: Ein neuer PCR-Schnelltest könnte schon bald in ganz Bayern für sichere und schnelle Testergebnisse sorgen. Nach den Worten von Gesundheitsminister Holetschek unter Berufung auf den Hersteller soll der neue PCR-Schnelltest so zuverlässig wie ein herkömmlicher PCR-Test und zugleich so schnell wie ein Antigen-Schnelltest sein. Die bisherigen Ergebnisse einer Pilotstudie am Münchner Flughafen machten Hoffnung, dass der neue Schnelltest bald bayernweit eingesetzt werden könne, sagte Wirtschaftsminister Aiwanger. Ein Vorteil des neuen Verfahrens ist, dass es in einer mobilen Laborumgebung eingesetzt werden kann. Daher soll der Test vor allem in Krankenhäusern, Seniorenheimen, Flughäfen und bei der Bahn genutzt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2021 15:00 Uhr