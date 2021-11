Holetschek setzt auf weitere Kontaktbeschränkungen im Kampf gegen die Pandemie

Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Angesichts der sich zuspitzenden Pandemie plädiert der bayerische Gesundheitsminister Holetschek für weitere zielgerichtete Maßnahmen. Im BR-Interview nannte der CSU-Politiker vor allem Kontaktbeschränkungen - zunächst nur für Ungeimpfte. Einen Lockdown für alle, wie in Teilen Österreichs geplant, will Holetschek auch für Bayern nicht ausschließen, glaubt aber, dass so ein Lockdown rechtlich nicht durchsetzbar ist. Im BR-Interview sagte er wörtlich: "Wir müssen jetzt entschossen und geschlossen die Neu-Infektionen brechen, das ist die Botschaft." Welche Beschränkungen im Einzelnen beschlossen werden, darüber entscheidet heute das bayerische Kabinett.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2021 09:00 Uhr